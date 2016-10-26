Женщины в мире работают больше мужчин - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Женщины в мире работают в среднем на 39 дней больше в год, чем мужчины. Об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума, данные из которого приводит ВВС, передает УНН.
"Женщины работают в среднем на 39 дней больше мужчин в год. Это около 50 минут в день больше, чем мужчины", - говорится в сообщении.
Также в отчете «Глобальный гендерный разрыв" отмечается, что на преодоление экономического неравенства между полами может понадобиться 170 лет.
Сообщается, что женщины также выполняют много неоплачиваемой работы.
"Хотя мужчины выполняют на 34% больше оплачиваемой работы, чем женщины, последние все же имеют больше неоплачиваемой работы вроде домашней работы, ухода за детьми и заботы о старших людях", - указано в отчете.
Приняв во внимание эти факторы, ВЭФ посчитал, что за год женщины работают примерно на месяц дольше, чем мужчины.
Отмечается, что в Индии, Португалии и Эстонии этот разрыв составляет более 50 дней в году. Зато, по Украине соответствующих данных в отчете нет.
Также сообщается, что мужчины работают больше женщин только в шести странах. Три из них - скандинавские страны, где отпуск по уходу за ребенком можно разделить между мужчиной и женщиной.