Женщины в мире работают больше мужчин - отчет

"Женщины работают в среднем на 39 дней больше мужчин в год. Это около 50 минут в день больше, чем мужчины", - говорится в сообщении.

Также в отчете «Глобальный гендерный разрыв" отмечается, что на преодоление экономического неравенства между полами может понадобиться 170 лет.

Сообщается, что женщины также выполняют много неоплачиваемой работы.

"Хотя мужчины выполняют на 34% больше оплачиваемой работы, чем женщины, последние все же имеют больше неоплачиваемой работы вроде домашней работы, ухода за детьми и заботы о старших людях", - указано в отчете.

Приняв во внимание эти факторы, ВЭФ посчитал, что за год женщины работают примерно на месяц дольше, чем мужчины.

Отмечается, что в Индии, Португалии и Эстонии этот разрыв составляет более 50 дней в году. Зато, по Украине соответствующих данных в отчете нет.

Также сообщается, что мужчины работают больше женщин только в шести странах. Три из них - скандинавские страны, где отпуск по уходу за ребенком можно разделить между мужчиной и женщиной.