Жінки у світі працюють більше за чоловіків - звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Жінки у світі працюють в середньому на 39 днів більше на рік за чоловіків. Про це йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму, дані з якого наводить ВВС, передає УНН.
“Жінки працюють в середньому на 39 днів більше за чоловіків на рік. Це близько 50 хвилин на день більше, ніж чоловіки”, — йдеться в повідомленні.
Також у звіті “Глобальний гендерний розрив” зазначається, що на подолання економічної нерівності між статями може знадобитися 170 років.
Повідомляється, що жінки також виконують багато неоплачуваної роботи.
“Хоча чоловіки виконують на 34% більше оплачуваної роботи, ніж жінки, останні все ж мають більше неоплачуваної роботи на кшталт хатньої праці, догляду за дітьми і турботи про старших людей”, — зазначють у звіті.
Взявши до уваги ці фактори, ВЕФ порахував, що за рік жінки працюють приблизно на місяць довше, ніж чоловіки.
Зазначається, що в Індії, Португалії та Естонії цей розрив сягає понад 50 днів на рік. Натомість, щодо України відповідних даних у звіті немає.
Також повідомляється, що чоловіки працюють більше за жінок лише в шести країнах. Три з них — скандинавські країни, де відпустку по догляду за дитиною можна поділити між чоловіком і жінкою.