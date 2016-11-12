Женщины составляют 20% личного состава полицейских ООН

"В настоящее время в ЮНАМИД насчитывается наибольшее количество женщин-полицейских из всех миротворческих миссий ООН. В операции в Дарфуре - 267 женщин - полицейских, или 19% процентов всего личного состава полицейского компонента операции. Женщины-полицейские занимают 17 ключевых должностей ", - сообщила П.Макотос.

Она подчеркнула, что более активное участие женщин в миротворческих операциях ООН помогает установить более доверительные отношения с населением принимающей страны.

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Эту позицию поддержал заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Ладсус. Выступая на заседании Совета, он подчеркнул, что наличие женщин среди полицейских ООН позволяет лучше выполнять задачи, связанные с проведением собеседований с жертвами сексуального насилия или оказанием помощи детям-бывшим комбатантам.

"В настоящее время мы достигли поставленной цели по числу женщин-полицейских в наших операциях: женщины сейчас составляют 20% всего личного состава полицейских ООН. Однако, в том, что касается состава специально подготовленных сформированных полицейских подразделений ООН, то в них женщин всего 7%. Совершенно ясно, что, для того, чтобы улучшить гендерный баланс среди полицейских ООН, следует принять больше усилий ", - заявил Э.Ладсус.

Отметим, что на сегодняшний день в составе 13 из 16 операций по поддержанию мира и пяти специальных политических миссий ООН насчитывается почти 14 тыс полицейских из 90 стран мира. Полицейские, наряду с военными миротворцами ООН, число которых на сегодняшний день составляет примерно 93 тыс, обеспечивают защиту гражданских лиц и помогают власти постконфликтных государств укреплять мир и правопорядок.