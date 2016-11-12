Жінки складають 20% особового складу поліцейських ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Головний поліцейський Змішаної операції Африканського союзу — ООН (ЮНАМІД) в Дарфурі Прісцилла Макотос рекомендувала приймати до лав поліцейських ООН більше жінок, передає УНН з посиланням на прес-центр ООН.
“В даний час в ЮНАМІД налічується найбільша кількість жінок-поліцейських з усіх миротворчих місій ООН. В операції в Дарфурі — 267 жінок — поліцейських, або 19% відсотків усього особового складу поліцейського компонента операції. Жінки-поліцейські займають 17 ключових посад,” — повідомила П.Макотос.
Вона підкреслила, що більш активну участь жінок у миротворчих операціях ООН допомагає встановити більш довірчі відносини з населенням приймаючої країни.
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Цю позицію підтримав заступник Генерального секретаря ООН з миротворчих операцій Ерве Ладсус. Виступаючи на засіданні Ради, він підкреслив, що наявність жінок серед поліцейських ООН дозволяє краще виконувати завдання, пов’язані з проведенням співбесід з жертвами сексуального насильства або наданням допомоги дітям-колишнім комбатантам.
“В даний час ми досягли поставленої мети по числу жінок-поліцейських в наших операціях: жінки зараз складають 20% всього особового складу поліцейських ООН. Однак, в тому, що стосується складу спеціально підготовлених сформованих поліцейських підрозділів ООН, то в них жінок всього 7%. Абсолютно ясно, що, для того, щоб поліпшити гендерний баланс серед поліцейських ООН, слід вжити більше зусиль,” — заявив Е.Ладсус.
Зазначимо, що на сьогоднішній день в складі 13 з 16 операцій з підтримання миру і п’яти спеціальних політичних місій ООН налічується майже 14 тисяч поліцейських з 90 країн світу. Поліцейські, поряд з військовими миротворцями ООН, число яких на сьогоднішній день складає приблизно 93 тисячі, забезпечують захист цивільних осіб і допомагають владі постконфліктних держав зміцнювати мир і правопорядок.