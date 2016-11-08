Женщины должны не только проверяться у маммолога, но и обследовать грудь самостоятельно - врач-маммолог

Так, по словам О.Гаращенко, сегодня рак молочной железы занимает 1 место в мире по заболеваемости среди женщин.

"Рак молочной железы занимает первое место как в Украине, так и в мире по заболеваемости у женщин. Это всем известно. Диагностика у женщин до менопаузы - это УЗИ молочной железы раз в год. У женщин начиная с 42 лет - это уже маммография. Каждая женщина раз в месяц должна самостоятельно осматривать себя, и при каких нюансах сразу же обращаться к врачу. Каждая женщина с достижением первых месячных и до самой смерти должен ходить к врачу, никаких возрастных ограничений нет. Опухоли, в принципе, растут всю жизнь, а визуально - в любом возрасте. Чем больше болит грудь у женщины, это называется мастопатия, тем больше вероятность заболеть", - рассказала она.

Также, А.Гаращенко рассказала, что сегодня рак молочной железы лечится с помощью оперативного вмешательства, химиотерапии, лучевой, таргетной и гормональной терапии.

"Стадия зависит от размера опухоли, количества пораженных лимфоузлов и отдаленных метастазов. Первая стадия – опухоль до 2 см, вторая стадия – опухоль от 2 до 5 см с поражением региональных лимфоузлов (до 3 лимфоузлов), 3 стадия – от 2 до 5 см с поражением региональных лимфоузлов (от 3 до 10 лимфоузлов), 4 стадия – отдаленные метастазы. В принципе человек может опухоли и не видеть, они могут быть маленькие, сантиметровые – будто-то 1 стадия, но при этом присутствуют скрытые метастазы в органах, и на самом деле это уже 4 стадия. Иногда опухоль даже не пальпируется, поэтому опять же важно приходить к врачу и делать УЗИ или маммографию", - рассказала она.

Как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает у 75-85% женщин.

Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.

"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.

Также напомним, врачи в Латвии в лечении рака применяют КиберНож. Этот метод лечения имеет ряд преимуществ перед оперативным вмешательством.

Главная его особенность заключается в том, что у пациента после лечения наблюдается меньше осложнений, а сам КиберНож действует только на пораженные части органов, не затрагивая здоровые ткани.

В Украине КиберНож появился в 2009 году.