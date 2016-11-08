Жінки мають не лише перевірятися у мамолога, але і обстежувати груди самостійно - лікар-мамолог

Так, за словами О.Гаращенко, сьогодні рак молочної залози займає 1 місце у світі щодо захворюваності серед жінок.

"Рак молочної залози займає перше місце як в Україні, так і у світі по захворюваності у жінок. Це всім відомо. Діагностика у жінок до менопаузи - це УЗД молочної залози раз у рік. У жінок починаючи із 42 років - це вже мамографія. Кожна жінка раз на місяць має самостійно оглядати себе, і при якихось нюансах одразу ж звертатися до лікаря. Кожна жінка з досягненням перших місячних і до самої смерті має ходити до лікаря, ніяких обмежень вікових немає. Пухлини, в принципі, ростуть все життя, а візуально - у будь-якому віці. Чим більше болять груди у жінки, це називається мастопатія, тим більша вірогідність захворіти", - розповіла вона.

Також, О.Гаращенко розповіла, що сьогодні рак молочної залози лікується за допомогою оперативного втручання, хіміотерапії, променевої, таргетної та гормональної терапії.

"Стадія залежить від розміру пухлини, від кількості уражених лімфовузлів і від віддалених метастазів. Перша стадія – пухлина до 2 см, друга стадія – пухлина від 2 до 5 см з ураженням регіональних лімфовузлів (до 3 лімфоузлів), 3 стадія – від 2 до 5 см з ураженням регіональних лімфовузлів (від 3 до 10 лімфоузлів), 4 стадія – це віддалені метастази. У принципі людина може пухлини і не бачити, вони можуть бути маленькі, сантиметрові – ніби-то 1 стадія, але при цьому присутні приховані метастази у органах, і насправді це вже - 4 стадія. Інколи пухлина навіть не пальпується, тому знову ж таки важливо приходити до лікаря і робити або УЗД або мамографію", - розповіла вона.

Як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок — не вирок. Статистика свідчить про те, що у випадку раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.

Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.

“Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою — за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів”, — зазначив він.

Також нагадаємо, лікарі у Латвії у лікуванні раку застосовують КіберНіж. Цей метод лікування має низку переваг над оперативним втручанням.

Головна його особливість полягає у тому, що у пацієнта після лікування спостерігається менше ускладнень, а сам КіберНіж діє лише на уражені частини органів, не зачіпаючи здорові тканини.

В Україні КіберНіж з’явився у 2009 році.