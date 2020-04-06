Женщина, которая умерла от COVID-19 в Кировоградской области, лечилась от пневмонии
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Кировоградской области 84-летняя женщина, которая умерла от COVID-19, лечилась от пневмонии. Об этом сообщили в облгосадминистрации, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, есть один летальный случай - это жительница области. Сейчас должны протестировать всех ее родственников. Лечилась женщина от пневмонии, которая, очевидно, была вызвана коронавирусной инфекцией", - прокомментировал глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.
Всего в Кировоградской области по состоянию на сегодня, 6 апреля, зарегистрировали 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Что касается других больных - заболели 33 жителя Кропивницкого, три жителя населенных пунктов, находятся и продолжают лечиться в областном центре, три жителя Долинского района, два - Кропивницкого района.
Напомним, в Кировоградской 13 медиков заболели коронавирусом.