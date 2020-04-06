Жінка, яка померла від COVID-19 на Кіровоградщині, лікувалася від пневмонії
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Кіровоградській області 84-річна жінка, яка померла від COVID-19, лікувалася від пневмонії. Про це поінформували в облдержадміністрації, передає кореспондент УНН.
“На жаль, маємо один летальний випадок — це жителька області. Зараз маємо протестувати всіх її родичів. Лікувалася жінка від пневмонії, яка, очевидно, була спричинена коронавірусною інфекцією”, — прокоментував голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.
Загалом на Кіровоградщині станом на сьогодні, 6 квітня, зареєстрували 41 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.
Щодо інших хворих — захворіли 33 жителі Кропивницького, три жителі населених пунктів, які перебували і продовжують лікуватися в обласному центрі, три жителі Долинського району, два — Кропивницького району.
Нагадаємо, на Кіровоградщині 13 медиків захворіли на коронавірус.