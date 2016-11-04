Женщина в Ровенской области упала в 10-метровый колодец

РОВНО-КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Ровенской области, в селе Рогозное, Демидовского района, женщина случайно провалилась в 10-метровый колодец. Это произошло сегодня в 15:00. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.