Женщина в Ровенской области упала в 10-метровый колодец
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Ровенской области, в селе Рогозное, Демидовского района, женщина случайно провалилась в 10-метровый колодец. Это произошло сегодня в 15:00. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Спасать 31-летнюю жительницу села выехала бригада из 4 пожарных.
Один спустился к потерпевшей и обвязал ее веревкой. Таким образом женщину вытащили на поверхность. Медики обнаружили у потерпевшей переломы конечностей. Женщину госпитализировали в центральную районную больницу.