Жінка на Рівненщині впала в 10-метровий колодязь

РІВНЕ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. На рівненщині, у селі Рогізне, Демидівського району, жінка випадково провалилася в 10-метровий колодязь. Це сталося сьогодні о 15 годині. ПРо це УНН повідомили в прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.