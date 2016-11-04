Жінка на Рівненщині впала в 10-метровий колодязь
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. На рівненщині, у селі Рогізне, Демидівського району, жінка випадково провалилася в 10-метровий колодязь. Це сталося сьогодні о 15 годині. ПРо це УНН повідомили в прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Рятувати 31-річну селянку виїхала бригада з 4 пожежників.
Один спустився до потерпілої та обв'язав мотузкою. У такий спосіб жінку витягнули на поверхню. Медики виявили в потерпілої переломи кінцівок. Жінку госпіталізували в центральну району лікарню.