Жертвами муссонов в Пакистане стали более 160 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. По меньшей мере 161 человек погиб в Пакистане в результате сильных сезонных дождей, муссонов. Об этом со ссылкой на данные пакистанских спасательных служб сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Обильные ливни начались еще в июле, 12 августа на побережье, где находится двадцатимиллионный город Карачи, также ожидаются осадки.
Погибшими только в Карачи являются почти два десятка человек.
Представитель армии страны заявил, что военные и гражданские специалисты откачивают воду из затопленных улиц мегаполиса.
Напомним, жертвами тайфуна "Лекима" в Китае стали не менее 44 человек.