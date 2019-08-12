Жертвами мусонів у Пакистані стали понад 160 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Щонайменше 161 людина загинула в Пакистані внаслідок сильних сезонних дощів, мусонів. Про це з посиланням на дані пакистанських рятувальних служб повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Рясні зливи розпочалися ще в липні, 12 серпня на узбережжі, де розташоване 20-мільйонне місто Карачі, також очікуються опади.
Загиблими лише в Карачі є майже два десятки людей.
Речник армії країни заявив, що військові та цивільні фахівці відкачують воду із затоплених вулиць мегаполіса.
Нагадаємо, жертвами тайфуну "Лекіма" у Китаї стали щонайменше 44 людини.