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Жертвами морозов в США стали уже 22 человека

Киев • УНН

 • 12633 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. По меньшей мере 22 человека стали жертвами непогоды, которая в последние дни всколыхнула территорию США, передает УНН со ссылкой на CBS News.

Жертвами морозов в США стали уже 22 человека

По информации издания, по меньшей мере 22 жителя США умерли от чрезмерного холода и порывов ветра.

Отмечается, что жители американского Восточного побережья продолжают бороться с последствиями непогоды, которая два дня назад сначала всколыхнула Мексиканский залив, а затем перекинулась на Флориду.

Циклон привел к выпадению большого количества снега, ураганных ветров и наводнений. При этом синоптики прогнозируют, что холодная погода сохранится здесь и в течение выходных.

Напомним, ранее сообщалось о 16 погибших в результате сильных морозов и снежного шторма в США.

Добавим, в США бушует снежный шторм Грейс, который синоптики назвали "циклоном-бомбой" за то с какой скоростью он набрал мощность. Циклон не утихает более суток. Температура воздуха в некоторых регионах страны снизилась до рекордных отметок: в Нью-Йорке -28 градусов, а в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз.

Несколько тысяч домов обесточены из-за обрыва линий питания. В аэропортах отменены рейсы, как внутри страны, так и международного сообщения.

Украинские Национальные Новости

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