Жертвами морозів у США стали вже 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Щонайменше 22 людини стали жертвами негоди, яка останніми днями сколихнула територію США, передає УНН з посиланням на CBS News.
За інформацією видання, щонайменше 22 мешканці США померли від надмірного холоду та поривів вітру.
Зазначається, що жителі американського Східного узбережжя продовжують боротися з наслідками негоди, яка два дні тому спочатку сколихнула Мексиканську затоку, а потім перекинулася на Флориду.
Циклон призвів до випадіння великої кількості снігу, ураганних вітрів та повеней. При цьому синоптики прогнозують, що холодна погода зберігатиметься тут і протягом вихідних.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 16 загиблих в результаті сильних морозів і снігового шторму в США.
Додамо, в США лютує сніговий шторм Грейс, який синоптики назвали "циклоном-бомбою" за те з якою швидкістю він набрав потужність. Циклон не вщухає більше доби. Температура повітря в деяких регіонах країни знизилася до рекордних позначок: в Нью-Йорку -28 градусів, а в Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз.
Кілька тисяч будинків знеструмлено через обрив ліній живлення. В аеропортах скасовано рейси, як всередині країни, так міжнародного сполучення.