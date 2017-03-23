Жертв среди военных ВСУ в результате ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области нет - Минобороны

"По состоянию на 14:00, пожар на складах вооружения в Балаклее не ликвидирован. Как сообщает спикер Министерства обороны Украины Виталий Саранцев, который находится на месте происшествия, на базе хранения вблизи города Балаклея принимаются меры по локализации пожара и недопущению жертв среди мирного населения. Жертв среди военнослужащих ВС Украины нет", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.

Известно об одной пострадавшей.