Жертв серед військових ЗСУ через НС на складі боєприпасів на Харківщині немає - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Жертв серед військовослужбовців ЗС України через надзвичайну ситуацію на складі боєприпасів на Харківщині немає, станом на 14:00 вживаються заходи щодо локалізації пожежі та недопущення жертв серед мирного населення. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"Станом на 14 годину, пожежу на складах озброєння у Балаклії наразі не ліквідовано. Як повідомляє речник Міністерства оборони України Віталій Саранцев, який перебуває на місці події, на базі зберігання поблизу міста Балаклія вживаються заходи щодо локалізації пожежі та недопущення жертв серед мирного населення. Жертв серед військовослужбовців ЗС України немає", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Наразі відомо про одну постраждалу.