Жеребьевка определила пары второго раунда Кубка Украины по футболу

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 81915 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 93118 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137803 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126425 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128184 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130274 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153146 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151112 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Жеребьевка определила пары второго раунда Кубка Украины по футболу

Жеребьевка определила пары второго раунда Кубка Украины по футболу

Киев  •  УНН

 • 13260 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В среду в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.

В церемонии приняли участие тренеры национальной и молодежной сборных Украины Александр Шовковский и Василий Кардаш, которые сформировали следующие пары команд:

"Ингулец" (Петрово) - "Металлист-1925" (Харьков)
"Калуш" (Калуш) - "Проходи-Закарпатье" (Ужгород)
"Николаев" (Николаев) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
"Диназ" (Вышгород) - "Нива" (Винница)
"Черкасская-Академия" (Черкассы) - "Кремень" (Кременчуг)
"Подолье" (Хмельницкий) - "Волынь" (Луцк)
"Волчанск" (Волчанск) - "Оболонь-Бровар" (Киев)
"Верес" (Ровно) - "Движение" (Львов)
"Горняк-Спорт" (Верхние Плавные) - "Металлург" (Запорожье)
"Авангард" (Краматорск) - "Балканы» (Заря)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка, Киевская обл.)
"Таврия Симферополь" (Херсон) - "Буковина" (Черновцы).

Примечательно, что "Агробизнес" из Волочинска прошел автоматически в третий раунд, ведь киевский "Арсенал" снялся с розыгрыша КУ.

Добавим также, базовый день проведения матчей второго этапа - 27 августа.

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