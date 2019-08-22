Жеребьевка определила пары второго раунда Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В среду в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.
В церемонии приняли участие тренеры национальной и молодежной сборных Украины Александр Шовковский и Василий Кардаш, которые сформировали следующие пары команд:
"Ингулец" (Петрово) - "Металлист-1925" (Харьков)
"Калуш" (Калуш) - "Проходи-Закарпатье" (Ужгород)
"Николаев" (Николаев) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
"Диназ" (Вышгород) - "Нива" (Винница)
"Черкасская-Академия" (Черкассы) - "Кремень" (Кременчуг)
"Подолье" (Хмельницкий) - "Волынь" (Луцк)
"Волчанск" (Волчанск) - "Оболонь-Бровар" (Киев)
"Верес" (Ровно) - "Движение" (Львов)
"Горняк-Спорт" (Верхние Плавные) - "Металлург" (Запорожье)
"Авангард" (Краматорск) - "Балканы» (Заря)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка, Киевская обл.)
"Таврия Симферополь" (Херсон) - "Буковина" (Черновцы).
Примечательно, что "Агробизнес" из Волочинска прошел автоматически в третий раунд, ведь киевский "Арсенал" снялся с розыгрыша КУ.
Добавим также, базовый день проведения матчей второго этапа - 27 августа.