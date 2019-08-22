Жеребкування визначило пари другого раунду Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. у середу в Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.
У церемонії взяли участь тренери національної та молодіжної збірних України Олександр Шовковський та Василь Кардаш, які сформували наступні пари команд:
"Інгулець" (Петрове) — "Металіст-1925" (Харків)
"Калуш" (Калуш) — "Минай-Закарпаття" (Ужгород)
"Миколаїв" (Миколаїв) — "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)
"Діназ" (Вишгород) — "Нива" (Вінниця)
"Черкащина-Академія" (Черкаси) — "Кремінь" (Кременчук)
"Поділля" (Хмельницький) — "Волинь" (Луцьк)
"Вовчанськ" (Вовчанськ) — "Оболонь-Бровар" (Київ)
"Верес" (Рівне) — "Рух" (Львів)
"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) — "Металург" (Запоріжжя)
"Авангард" (Краматорськ) — "Балкани" (Зоря)
"Альянс" (Липова Долина) — "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.)
"Таврія Сімферополь" (Херсон) — "Буковина" (Чернівці).
Примітно, що "Агробізнес" з Волочинська пройшов автоматично до третього раунду, адже київський "Арсенал" знявся з розіграшу КУ.
Додамо також, базовий день проведення матчів другого етапу – 27 серпня.