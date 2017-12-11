Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Динамо" сыграет с греческим "АЭКом"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Ньоне (Швейцария) прошла процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает УНН.
Команды были разбиты на две корзины. Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучшие команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. К данному число вошел и ФК "Динамо".
"Динамо" по итогам жребия попал на афинский "АЭК" в котором выступает защитник Дмитрий Чигринский.
Дортмундская "Боруссия", в составе которой выступает Андрей Ярмоленко, будет бороться за путевку в 1/8 финала с итальянской "Аталантой".
Другие пары 1/16 финала:
"Ницца" - "Локомотив";
"Копенгаген" - "Атлетико" Мадрид;
"Спартак" - "Атлетик" Бильбао;
"Наполи" - "Лейпциг";
"Селтик" - "Зенит";
"Црвена Звезда" - "ЦСКА";
"Лион" - "Вильярреал";
"Реал Сосьедад" - "Зальцбург";
ФК "Виктория Пльзень" - "Партизан";
"Стяуа" - "Лацио";
"Лудогорец" - "Милан";
"Астана" - "Спортинг";
"Эстерсунд" - "Арсенал";
"Марсель" - "Брага".
Примечательно, что участие в жеребьевке принял бывший защитник "Лиона", "Барселоны" и "Монако" Эрик Абидаль.
Заметим, что поединки будущей стадии пройдут 15-го и 22-го февраля.
Как сообщал УНН, плей-офф Лиги чемпионов: "Шахтер" встретится с "Ромой".