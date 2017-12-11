Жеребкування плей-оф Ліги Європи: "Динамо" зіграє з грецьким "АЕКом"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Ньйоні (Швейцарії) пройшла процедура жеребу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.
Команди були розбиті на два кошики. Сіяними будуть 12 переможців груп і чотири найкращі команди, що посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. До даного числа увійшов і ФК "Динамо".
"Динамо" за підсумками жеребу потрапив на афінський "АЕК" в якому виступає захисник Дмитро Чигринський.
Дортмундська "Борусія", у складі якої виступає Андрій Ярмоленко, змагатиметься за путівку в 1/8 фіналу із італійською "Аталантою".
Інші пари 1/16 фіналу:
"Ніцца" – "Локомотив";
"Копенгаген" – "Атлетіко" Мадрид;
"Спартак" – "Атлетік" Більбао;
"Наполі" - "Лейпциг";
"Селтік" - "Зеніт";
"Црвєна Звєзда" – "ЦСКА";
"Ліон" – "Вільяреал";
"Реал Сосьєдад" – "Зальцбург";
ФК "Вікторія Пльзень" – "Партизан";
"Стяуа" - "Лаціо";
"Лудогорець" – "Мілан";
"Астана" – "Спортінг";
"Естерсунд" – "Арсенал";
"Марсель" – "Брага".
Примітно, що участь в жеребкуванні взяв колишній захисника "Ліона", "Барселони" і "Монако" Ерік Абідаль.
Зауважимо, що поєдинки майбутньої стадії пройдуть 15-го і 22-го лютого.
Як повідомляв УНН, плей-оф Ліги чемпіонів: "Шахтар" зустрінеться з "Ромою".