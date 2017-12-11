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Жеребкування плей-оф Ліги Європи: "Динамо" зіграє з грецьким "АЕКом"

Жеребкування плей-оф Ліги Європи: "Динамо" зіграє з грецьким "АЕКом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Ньйоні (Швейцарії) пройшла процедура жеребу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.

Команди були розбиті на два кошики. Сіяними будуть 12 переможців груп і чотири найкращі команди, що посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. До даного числа увійшов і ФК "Динамо".

"Динамо" за підсумками жеребу потрапив на афінський "АЕК" в якому виступає захисник Дмитро Чигринський.

Дортмундська "Борусія", у складі якої виступає Андрій Ярмоленко, змагатиметься за путівку в 1/8 фіналу із італійською "Аталантою".

Інші пари 1/16 фіналу:

"Ніцца" – "Локомотив";

"Копенгаген" – "Атлетіко" Мадрид;

"Спартак" – "Атлетік" Більбао;

"Наполі" - "Лейпциг";

"Селтік" - "Зеніт";

"Црвєна Звєзда" – "ЦСКА";

"Ліон" – "Вільяреал";

"Реал Сосьєдад" – "Зальцбург";

ФК "Вікторія Пльзень" – "Партизан";

"Стяуа" - "Лаціо";

"Лудогорець" – "Мілан";

"Астана" – "Спортінг";

"Естерсунд" – "Арсенал";

"Марсель" – "Брага".

Примітно, що участь в жеребкуванні взяв колишній захисника "Ліона", "Барселони" і "Монако" Ерік Абідаль.
Зауважимо, що поєдинки майбутньої стадії пройдуть 15-го і 22-го лютого.

Як повідомляв УНН, плей-оф Ліги чемпіонів: "Шахтар" зустрінеться з "Ромою".

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