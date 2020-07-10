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Жеребьевка матчей Лиги Европы: "Шахтер" узнал о вероятных соперниках в 1/4 и 1/2 финала

Киев  •  УНН

 • 16562 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Определилась вся сетка "плей-офф" для 16 клубов, оставшихся в Лиге Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка, которая определила сетку плей-офф Лиги Европы УЕФА до финала 21 августа. Стадионы, даты и время начала матчей будут обнародованы после подтверждения", - говорится в сообщении.

Итак, пары матчей 1/4 финала следующие:

▪️ "Вольфсбург" (Германия) / "Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия) / "Базель" (Швейцария);
▪️ ЛАСК (Австрия) / "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Истанбул ББ" (Турция) / "Копенгаген" (Дания); 
▪️ "Интер" (Италия) / "Хетафе" (Испания) - "Рейнджерс" (Шотландия) / "Байер" (Германия);
▪️ "Олимпиакос" (Греция) / "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания) / "Рома" (Италия).

Пары матчей 1/2 финала:
▪️ Победитель пары ("Олимпиакос" - "Вулверхэмптон") - ("Севилья" - "Рома") сыграет против победителя пары (ЛАСК - "Манчестер Юнайтед") - ("Истанбул ББ" - "Копенгаген"); 
▪️ Победитель пары ("Интер" - "Хетафе") - ("Рейнджерс" - "Байер") сыграет против победителя пары ("Вольфсбург" - "Шахтер") - ("Айнтрахт" - "Базель").

Также определено, что победитель полуфинальных пар ("Олимпиакос" - "Вулверхэмптон") - ( "Севилья" - "Рома") против (ЛАСК - "Манчестер Юнайтед") - ("Истанбул ББ" - "Копенгаген") станет хозяином финального матча. Финал пройдет в пятницу 21 августа в Кельне.

"Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в Германии (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен) в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч. Игры пройдут на четырех стадионах", - сообщают в УЕФА.

Главные даты турнира:

▪️ 5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 18:55 и 21:00 CET); 
▪️ 10-11 августа: Четвертьфиналы (21:00 CET); 
▪️ 16-17 августа: Полуфиналы (21:00 CET); 
▪️ 21 августа: Финал (Кельн, 21:00 CET).

Как сообщалось ранее в УНН, стали известны результаты жеребьевки матчей четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов.

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