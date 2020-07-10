Жеребкування матчів Ліги Європи: "Шахтар" дізнався про ймовірних суперників у 1/4 та 1/2 фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Визначилася вся сітка "плей-офф" для 16 клубів, що залишилися у Лізі Європи. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт УЄФА.
"У штаб-квартирі УЄФА пройшло жеребкування, яке визначило сітку плей-офф Ліги Європи УЄФА аж до фіналу 21 серпня. Стадіони, дати і час початку матчів будуть оприлюднені після підтвердження", - йдеться у повідомленні.
Отож, пари матчів 1/4 фіналу наступні:
▪️ "Вольфсбург" (Німеччина)/"Шахтар" (Україна) - "Айнтрахт" (Німеччина)/"Базель" (Швейцарія);
▪️ ЛАСК (Австрія)/"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Істанбул ББ" (Туреччина)/"Копенгаген" (Данія);
▪️ "Інтер" (Італія)/"Хетафе" (Іспанія) - "Рейнджерс" (Шотландія)/"Байєр" (Німеччина);
▪️ "Олімпіакос" (Греція)/"Вулверхемптон" (Англія) - "Севілья" (Іспанія)/"Рома" (Італія).
Пари матчів 1/2 фіналу:
▪️ Переможець пари ("Олімпіакос" - "Вулверхемптон") - ("Севілья"- "Рома") зіграє проти переможця пари (ЛАСК - "Манчестер Юнайтед") - ("Істанбул ББ" - "Копенгаген");
▪️ Переможець пари ("Інтер" - "Хетафе") - ("Рейнджерс" - "Байєр") зіграє проти переможця пари ("Вольфсбург" - "Шахтар") - ("Айнтрахт"- "Базель").
Також визначено, що переможець півфінальних пар ("Олімпіакос" - "Вулверхемптон") - ("Севілья"- "Рома") проти (ЛАСК - "Манчестер Юнайтед") - ("Істанбул ББ" - "Копенгаген") стане господарем фінального матчу. Фінал пройде у п'ятницю 21 серпня в Кельні.
"Чвертьфінали, півфінали і фінал пройдуть у серпні в Німеччині (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф і Гельзенкірхен) у форматі фінального турніру за принципом плей-офф. У всіх парах буде зіграний один матч. Ігри пройдуть на чотирьох стадіонах", - повідомляють в УЄФА.
Головні дати турніру:
▪️ 5-6 серпня: 1/8 фіналу (початок матчів о 18:55 та 21:00 CET);
▪️ 10-11 серпня: Чвертьфінали (21:00 CET);
▪️ 16-17 серпня: Півфінали (21:00 CET);
▪️ 21 серпня: Фінал (Кельн, 21:00 CET).
Як повідомлялося раніше в УНН, стали відомі результати жеребкування матчів чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів.