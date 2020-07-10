Стали відомі результати жеребкування матчів чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування матчів Ліги чемпіонів на стадіях чвертьфіналу та півфіналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт УЄФА.
"У штаб-квартирі УЄФА пройшли жеребкування, які визначили сітку плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА для решти 12 клубів в турнірі. У цьому сезоні чвертьфінали, півфінали і фінал пройдуть у серпні в рамках турніру за системою плей-офф у Лісабоні. У всіх раундах гратимуться одноматчевої протистояння. Фінал відбудеться 23 серпня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жеребкування було "всліпу", тобто без сіяних і без розведення команд з однієї асоціації (з однієї країни).
Пари матчів 1/4 фіналу:
▪️ "Реал Мадрид" (Іспанія)/"Манчестер Сіті" (Англія) - "Ліон" (Франція)/"Ювентус" (Італія);
▪️ "Лейпциг" (Німеччина) - "Атлетіко" (Іспанія);
▪️ "Наполі" (Італія)/"Барселона" (Іспанія) - "Челсі" (Англія)/"Баварія Мюнхен" (Німеччина);
▪️ "Аталанта" (Італія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція).
Після цього було визначено пари можливих суперників у 1/2 фіналу.
Пари матчів 1/2 фіналу:
▪️ переможець пар ("Наполі" - "Барселона") та ("Челсі" - "Баварія Мюнхен") зіграє проти переможця пари ("Реал Мадрид" -"Манчестер Сіті") та ("Ліон" - "Ювентус");
▪️ переможець пари ("Лейпциг" - "Атлетіко") зіграє з переможцем пари ("Аталанта" - "Парі Сен-Жермен");
У фіналі номінальним господарем фіналу буде переможець пари півфіналу ("Лейпциг" - "Атлетіко") - ("Аталанта" - "Парі Сен-Жермен").
Нагадаємо, що стадії чвертьфіналів, півфіналів та фіналу цього сезону будуть проводитися у серпні в Лісабоні, Португалія.
Ігри будуть розділені між стадіоном Бенфіки "Да Луж" (де пройде фінал) і стадіоном Спортинга "Ештадіу Жозе Альваладе".
Календар ігор визначено наступний:
▪️ 7-8 серпня: догравання 1/8 фіналу;
▪️ 12-15 серпня: 1/4 фіналу;
▪️ 18-19 серпня: 1/2 фіналу;
▪️ 23 серпня: Фінал.
Як повідомлялося раніше в УНН, фінальний турнір Ліги чемпіонів відбудеться у Лісабоні в серпні.