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Стали известны результаты жеребьевки матчей четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов

Стали известны результаты жеребьевки матчей четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей Лиги чемпионов на стадиях четвертьфинала и полуфинала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"В штаб-квартире УЕФА прошли жеребьевки, которые наметили сетку плей-офф Лиги чемпионов УЕФА для оставшихся в турнире 12 клубов. В этом сезоне четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в рамках турнира по системе плей-офф в Лиссабоне. Во всех раундах будут играться одноматчевые противостояния. Финал состоится 23 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жеребьевка была "вслепую", то есть без сеяных и без разведения команд из одной ассоциации (с одной страны).

Пары матчей 1/4 финала:

▪️ "Реал Мадрид" (Испания)/"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция)/"Ювентус" (Италия);

▪️ "Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания);

▪️ "Наполи" (Италия)/"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия)/"Бавария" (Германия);

▪️ "Аталанта" (Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция).

После этого были определены пары возможных соперников в 1/2 финала.

Пары матчей 1/2 финала:

▪️ победитель пар ("Наполи" - "Барселона") и ("Челси" - "Бавария") сыграет против победителя пары ("Реал Мадрид" - "Манчестер Сити") и ("Лион" - "Ювентус");

▪️ победитель пары ("Лейпциг" - "Атлетико") сыграет с победителем пары ("Аталанта" - "Пари Сен-Жермен").

В финале номинальным хозяином финала будет победитель пары полуфинала ("Лейпциг" - "Атлетико") - ("Аталанта" - "Пари Сен-Жермен").

Напомним, что стадии четвертьфиналов, полуфиналов и финала в этом сезоне будут проводиться в августе в Лиссабоне, Португалия.

Игры будут разделены между стадионом Бенфики "Да Луж" (где пройдет финал) и стадионом Спортинга "Эштадиу Жозе Альваладе".

Календарь игр определен следующий:
▪️ 7-8 августа: доигровка 1/8 финала;
▪️ 12-15 августа: 1/4 финала;
▪️ 18-19 августа: 1/2 финала;
▪️ 23 августа Финал.

Как сообщалось ранее в УНН, финальный турнир Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне в августе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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