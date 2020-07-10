Стали известны результаты жеребьевки матчей четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей Лиги чемпионов на стадиях четвертьфинала и полуфинала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
"В штаб-квартире УЕФА прошли жеребьевки, которые наметили сетку плей-офф Лиги чемпионов УЕФА для оставшихся в турнире 12 клубов. В этом сезоне четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в рамках турнира по системе плей-офф в Лиссабоне. Во всех раундах будут играться одноматчевые противостояния. Финал состоится 23 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жеребьевка была "вслепую", то есть без сеяных и без разведения команд из одной ассоциации (с одной страны).
Пары матчей 1/4 финала:
▪️ "Реал Мадрид" (Испания)/"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция)/"Ювентус" (Италия);
▪️ "Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания);
▪️ "Наполи" (Италия)/"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия)/"Бавария" (Германия);
▪️ "Аталанта" (Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция).
После этого были определены пары возможных соперников в 1/2 финала.
Пары матчей 1/2 финала:
▪️ победитель пар ("Наполи" - "Барселона") и ("Челси" - "Бавария") сыграет против победителя пары ("Реал Мадрид" - "Манчестер Сити") и ("Лион" - "Ювентус");
▪️ победитель пары ("Лейпциг" - "Атлетико") сыграет с победителем пары ("Аталанта" - "Пари Сен-Жермен").
В финале номинальным хозяином финала будет победитель пары полуфинала ("Лейпциг" - "Атлетико") - ("Аталанта" - "Пари Сен-Жермен").
Напомним, что стадии четвертьфиналов, полуфиналов и финала в этом сезоне будут проводиться в августе в Лиссабоне, Португалия.
Игры будут разделены между стадионом Бенфики "Да Луж" (где пройдет финал) и стадионом Спортинга "Эштадиу Жозе Альваладе".
Календарь игр определен следующий:
▪️ 7-8 августа: доигровка 1/8 финала;
▪️ 12-15 августа: 1/4 финала;
▪️ 18-19 августа: 1/2 финала;
▪️ 23 августа Финал.
Как сообщалось ранее в УНН, финальный турнир Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне в августе.