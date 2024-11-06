Женщина под поездом на столичной "Лыбедской": закрыты четыре станции метро, на автобусы - огромные очереди
Киев • УНН
На станции метро "Лыбедская" женщина попала под поезд, из-за чего временно закрыты четыре станции синей ветки. На месте работают медики и правоохранители, в городе образовались очереди на транспорт.
Из-за инцидента на "Лыбедской", где женщина упала под поезд, в столичном метро четыре станции закрыты на вход, передает УНН со ссылкой на КГГА.
"Станции метро синей ветки "Дворец „Украина", „Лыбедская", „Голосеевская" и „Демеевская" закрыты на вход для пассажиров. Движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, на станции "Лыбедская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители.
По данным столичных телеграмм-каналов, из-за закрытия станций метро в городе образовались огромные очереди на общественный транспорт.