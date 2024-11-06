В Киеве женщина упала под поезд на станции метро "Лыбедская"
Киев • УНН
На станции метро "Лыбедская" в Киеве женщина упала под поезд. Пострадавшая осталась жива, для ее спасения было отключено питание пути.
В столичном метро на станции "Лыбедская" женщина упала под поезд, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, инцидент на станции метро "Лыбедская" произошел после 19.00.
Под поезд, по предварительным данным, упала женщина, она жива.
Сейчас питание пути выключили, чтобы поднять ее на платформу.
Обстоятельства инцидента неизвестны.
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