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«Хотел пошутить": в Киеве задержали школьника, который забросил в вагон метро похожий на мину фильтр от противогаза

«Хотел пошутить": в Киеве задержали школьника, который забросил в вагон метро похожий на мину фильтр от противогаза

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 15:39  •  5483 просмотра

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В Киеве временно закрыли станцию метро «Днепр» из-за подозрительного предмета в вагоне. Оказалось, что 10-летний школьник бросил фильтр от противогаза, пытаясь подшутить над пассажирами.

В среду, 9 октября работу киевской станции метро «Днепр» станции остановили из-за сообщения о мине в вагоне. На место вызвали взрывотехников, которые заявили, что неизвестный предмет - фильтрующе-поглощающая коробка к противогазу. Правоохранители выяснили, что ее в вагон забросил десятилетний парень, который хотел подшутить над пассажирами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Происшествие произошло сегодня днем на одной из станций столичного метрополитена. Ряд Telegram-каналов распространил видео, на котором пассажиры массово выходят из вагона метро, из-за того, что неизвестный бросил в вагон неизвестный предмет.

На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники Главка полиции и следственно-оперативная группа управления полиции в метрополитене. Специалисты обследовали предмет и установили, что это  фильтрующе-поглощающая коробка к противогазу, которая не несет опасности. 

Также, правоохранители установили «шутника», который забросил предмет в вагон метро. Им оказался несовершеннолетний 2014 года рождения. Инспекторы ювенальной превенции выяснили, что таким образом школьник хотел пошутить над пассажирами и не задумывался о последствиях своих действий

- резюмировали в Нацполиции.

В отношении матери парня полицейские составь протокол по ст. 184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, а  со школьником провели профилактическую беседу по недопущению подобных поступков в будущем.

Также правоохранители призвали родителей уделять больше внимания своим детям и разъяснять, какие последствия могут быть в случае совершения ими каких-либо правонарушений.

Контекст

В киевских Telegram-каналах появилась информация, что неизвестные бросили «мину» в вагон метро. Очевидцы заявили, что вагон эвакуировали, а власти предупредили, что станция метро «Днепр» закрыта на вход и выход. 

Впоследствии правоохранители подтвердили УНН, что предмет, который обнаружили в вагоне метро - фильтр от противогаза, а не мина, как сообщали очевидцы. Поэтому работу станции метро оперативно восстановили. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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