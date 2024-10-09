У Києві відновила роботу станція метро "Дніпро". У вагоні знайшли схожий на міну фільтр від протигаза
Київ • УНН
Станція метро "Дніпро" у Києві відновила роботу після інциденту з невідомим предметом у вагоні. Поліція підтвердила, що виявлений предмет був фільтром від протигаза, а не міною, як повідомлялося раніше.
У Києві відновила роботу станція метрополітену "Дніпро", яку закрили через інцидент з невідомим предметом у вагоні. Правоохоронці з'ясували, що очевидці переплутали фільтр від протигаза з міною. Про це заявили в КМДА, передає УНН.
Деталі
Станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції
Зазначається, що інцидент вивчають і розслідують працівники поліції.
У розмові з журналістом УНН в поліції підтвердили - предмет, який виявили у вагоні метро - фільтр від протигаза, а не міна, як повідомляли очевидці.
Контекст
У київських Telegram-каналах з'явилась інформація, що невідомі кинули "міну" у вагон метро. Очевидці заявили, що вагон евакуювали, а влада попередила, що станцію метро "Дніпро" закрито на вхід та вихід.
Обставини інциденту на станції метро у Києві встановлюються, на місце прибули вибухотехніки - поліція09.10.24, 16:28 • 14688 переглядiв