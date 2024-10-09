Обставини інциденту на станції метро у Києві встановлюються, на місце прибули вибухотехніки - поліція
Київ • УНН
На станції метро у Києві стався інцидент. Поліція встановлює обставини, на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Потяги проїжджають станцію "Дніпро" без зупинки.
У Києві поліція розслідує інцидент на станції метрополітену, рух метропотягів через станцію "Дніпро" здійснюється без зупинки, на місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, повідомили у поліції Києва у Telegram у середу, пише УНН.
Поліція встановлює обставини інциденту на станції метро. Рух потягів станції метро "Дніпро" здійснюється без зупинки. На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки
Контекст
У київських Telegram-каналах з'явилась інформація, що невідомі кинули "міну" у вагон метро. Очевидці кажуть, що вагон евакуювали.
У Києві станцію метро "Дніпро" закрили на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямують повз станцію без зупинки.