Обстоятельства инцидента на станции метро в Киеве устанавливаются, на место прибыли взрывотехники - полиция
Киев • УНН
На станции метро в Киеве произошел инцидент. Полиция устанавливает обстоятельства, на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Поезда проезжают станцию "Днепр" без остановки.
В Киеве полиция расследует инцидент на станции метрополитена, движение метропоездов через станцию "Днепр" осуществляется без остановки, на место прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники, сообщили в полиции Киева в Telegram в среду, пишет УНН.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента на станции метро. Движение поездов станции метро "Днепр" осуществляется без остановки. На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники
Контекст
В киевских Telegram-каналах появилась информация, что неизвестные бросили "мину" в вагон метро. Очевидцы говорят, что вагон эвакуировали.
В Киеве станцию метро "Днепр" закрыли на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки.