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Обстоятельства инцидента на станции метро в Киеве устанавливаются, на место прибыли взрывотехники - полиция

Обстоятельства инцидента на станции метро в Киеве устанавливаются, на место прибыли взрывотехники - полиция

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:28  •  2573 просмотра

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На станции метро в Киеве произошел инцидент. Полиция устанавливает обстоятельства, на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Поезда проезжают станцию "Днепр" без остановки.

В Киеве полиция расследует инцидент на станции метрополитена, движение метропоездов через станцию "Днепр" осуществляется без остановки, на место прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники, сообщили в полиции Киева в Telegram в среду, пишет УНН.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента на станции метро. Движение поездов станции метро "Днепр" осуществляется без остановки. На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники

- сообщили в полиции.

Контекст

В киевских Telegram-каналах появилась информация, что неизвестные бросили "мину" в вагон метро. Очевидцы говорят, что вагон эвакуировали.

В Киеве станцию метро "Днепр" закрыли на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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