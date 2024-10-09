У Києві закрили станцію метро "Дніпро". Очевидці кажуть про міну у вагоні метрополітену
Київ • УНН
Станцію метро "Дніпро" у Києві закрили на вхід та вихід для пасажирів через технічні причини. Поїзди прямують повз станцію без зупинки, обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи.
У Києві станцію метро закрили на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямують повз станцію без зупинки. Про це заявили в КМДА,передає УНН.
Деталі
З технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямують повз станцію без зупинки
У відомстві додають, що обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи.
Контекст
У київських Telegram-каналах з'явилась інформація, що невідомі кинули міну у вагон метро на стації метрополітену Дніпро. Очевидці кажуть, що вагон евакуювали, а на місці працюють правоохоронці.