В Киеве закрыли станцию метро "Днепр". Очевидцы говорят о мине в вагоне метрополитена
Киев • УНН
Станцию метро «Днепр» в Киеве закрыли на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Поезда следуют мимо станции без остановки, обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.
В Киеве станцию метро закрыли на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.
Детали
По техническим причинам станция метро «Днепр» закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки
В ведомстве добавляют, что обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.
Контекст
В киевских Telegram-каналах появилась информация, что неизвестные бросили мину в вагон метро на станции метрополитена Днепр. Очевидцы говорят, что вагон эвакуировали, а на месте работают правоохранители.