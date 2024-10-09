В Киеве возобновила работу станция метро "Днепр". В вагоне нашли похожий на мину фильтр от противогаза
Киев • УНН
Станция метро «Днепр» в Киеве возобновила работу после инцидента с неизвестным предметом в вагоне. Полиция подтвердила, что обнаруженный предмет был фильтром от противогаза, а не миной, как сообщалось ранее.
В Киеве возобновила работу станция метрополитена «Днепр», которую закрыли из-за инцидента с неизвестным предметом в вагоне. Правоохранители выяснили, что очевидцы перепутали фильтр от противогаза с миной. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.
Детали
Станция метро «Днепр» работает в обычном режиме. Поезда осуществляют остановку на обоих путях станции
Отмечается, что инцидент изучают и расследуют работники полиции.
В разговоре с журналистом УНН в полиции подтвердили - предмет, который обнаружили в вагоне метро - фильтр от противогаза, а не мина, как сообщали очевидцы.
Контекст
В киевских Telegram-каналах появилась информация, что неизвестные бросили «мину» в вагон метро. Очевидцы заявили, что вагон эвакуировали, а власти предупредили, что станция метро «Днепр» закрыта на вход и выход.
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