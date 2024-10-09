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В Киеве возобновила работу станция метро "Днепр". В вагоне нашли похожий на мину фильтр от противогаза

В Киеве возобновила работу станция метро "Днепр". В вагоне нашли похожий на мину фильтр от противогаза

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:58  •  598 просмотра

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Станция метро «Днепр» в Киеве возобновила работу после инцидента с неизвестным предметом в вагоне. Полиция подтвердила, что обнаруженный предмет был фильтром от противогаза, а не миной, как сообщалось ранее.

В Киеве возобновила работу станция метрополитена «Днепр», которую закрыли из-за инцидента с неизвестным предметом в вагоне. Правоохранители выяснили, что очевидцы перепутали фильтр от противогаза с миной. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.

Детали 

Станция метро «Днепр» работает в обычном режиме. Поезда осуществляют остановку на обоих путях станции

- заявили в КГГА. 

Отмечается, что инцидент изучают и расследуют работники полиции.

В разговоре с журналистом УНН в полиции подтвердили - предмет, который обнаружили в вагоне метро - фильтр от противогаза, а не мина, как сообщали очевидцы. 

Контекст

В киевских Telegram-каналах появилась информация, что неизвестные бросили «мину» в вагон метро. Очевидцы заявили, что вагон эвакуировали, а власти предупредили, что станция метро «Днепр» закрыта на вход и выход. 

Обстоятельства инцидента на станции метро в Киеве устанавливаются, на место прибыли взрывотехники - полиция9 октября 2024, 13:28 • 2814 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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