"Хотів пожартувати": в Києві затримали школяра, який закинув до вагона метро схожий на міну фільтр від протигаза

У середу, 9 жовтня роботу київської станції метро "Дніпро"станції зупинили через повідомлення про міну у вагоні. На місце викликали вибухотехніків, які заявили, що невідомий предмет - фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза. Правоохоронці з'ясували, що її до вагона закинув десятирічний хлопець, який хотів пожартувати над пасажирами. Про це пише УНН з посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Подія сталася сьогодні вдень на одній зі станцій столичного метрополітену. Низка Telegram-каналів поширила відео, на якому пасажири масово виходять із вагона метро, через те, що невідомий вкинув у вагон невідомий предмет.

На місце події негайно прибули вибухотехніки Главку поліції та слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені. Спеціалісти обстежили предмет та встановили, що це фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза, яка не несе небезпеки.

Також, правоохоронці встановили "жартівника", який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився неповнолітній 2014 року народження. Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій - резюмували в Нацполіції.

У відношенні матері хлопця поліцейські склади протокол за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому.

Також правоохоронці закликали батьків приділяти більше уваги своїм дітям та роз’яснювати, які наслідки можуть бути у разі вчинення ними будь-яких правопорушень.

Контекст

У київських Telegram-каналах з'явилась інформація, що невідомі кинули "міну" у вагон метро. Очевидці заявили, що вагон евакуювали, а влада попередила, що станцію метро "Дніпро" закрито на вхід та вихід.

Згодом правоохоронці підтвердили УНН, що предмет, який виявили у вагоні метро - фільтр від протигаза, а не міна, як повідомляли очевидці. Тож роботу станції метро оперативно відновили.