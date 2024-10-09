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"Хотів пожартувати": в Києві затримали школяра, який закинув до вагона метро схожий на міну фільтр від протигаза

"Хотів пожартувати": в Києві затримали школяра, який закинув до вагона метро схожий на міну фільтр від протигаза

Київ • УНН

 • 15296 перегляди

У Києві тимчасово закрили станцію метро "Дніпро" через підозрілий предмет у вагоні. Виявилося, що 10-річний школяр кинув фільтр від протигаза, намагаючись пожартувати над пасажирами.

У середу, 9 жовтня роботу київської станції метро "Дніпро"станції зупинили через повідомлення про міну у вагоні. На місце викликали вибухотехніків, які заявили, що невідомий предмет - фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза. Правоохоронці з'ясували, що її до вагона закинув десятирічний хлопець, який хотів пожартувати над пасажирами. Про це пише УНН з посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Подія сталася сьогодні вдень на одній зі станцій столичного метрополітену. Низка Telegram-каналів поширила відео, на якому пасажири масово виходять із вагона метро, через те, що невідомий вкинув у вагон невідомий предмет.

На місце події негайно прибули вибухотехніки Главку поліції та слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені. Спеціалісти обстежили предмет та встановили, що це  фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза, яка не несе небезпеки. 

Також, правоохоронці встановили "жартівника", який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився неповнолітній 2014 року народження. Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій

- резюмували в Нацполіції.

У відношенні матері хлопця поліцейські склади протокол за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а  зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому.

Також правоохоронці закликали батьків приділяти більше уваги своїм дітям та роз’яснювати, які наслідки можуть бути у разі вчинення ними будь-яких правопорушень.

Контекст

У київських Telegram-каналах з'явилась інформація, що невідомі кинули "міну" у вагон метро. Очевидці заявили, що вагон евакуювали, а влада попередила, що станцію метро "Дніпро" закрито на вхід та вихід. 

Згодом правоохоронці підтвердили УНН, що предмет, який виявили у вагоні метро - фільтр від протигаза, а не міна, як повідомляли очевидці. Тож роботу станції метро оперативно відновили. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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