Железняк: Комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, но его рассмотрят в парламенте, как и планировалось - 11 апреля

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, однако очень вероятно, что 10 апреля он уже будет в парламенте, а 11 апреля его планируют рассмотреть. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Комитет по вопросам обороны сегодня не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Продолжение подготовки таблицы ко второму чтению будет в понедельник (может и вторник) на следующей неделе. Ну и 10 апреля очень вероятно уже будет в зале Рады начало рассмотрения. А 11-го финальное голосование - сообщил Железняк.

Он подчеркнул, что в зале каждая правка может быть учтена или отклонена. Поэтому окончательная версия будет именно после рассмотрения парламентом и голосования в целом.

Напомним

Законопроект о мобилизации и военной службе планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины 10 апреля.