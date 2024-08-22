«Ждите хороших новостей» в 3 ОШБр заявили о наступлении на Харьковщине

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады провели успешные наступательные действия в зоне своей ответственности в Харьковской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал бригады.

Детали

Где-то на Харьковщине. Первые кадры из наступления в полном разгаре. Детали позже. Ждите хороших новостей от Третьей штурмовой - подписали видео военные.

Ворог з різних напрямків намагається штурмувати позиції Сил оборони у Вовчанську - ОТУ "Харків"

Дополнение

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале добавил, что есть «хорошие новости».

По его словам, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой на Харьковщине были проведены успешные наступательные действия.

Напомним,

The Telegraph сообщает о возможном контрнаступлении ВСУ в 2025 году. Факторы включают успехи в Курске, развертывание новых бригад и уничтожение Черноморского флота РФ.