«Ждите хороших новостей» в 3 ОШБр заявили о наступлении на Харьковщине
Киев • УНН
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады осуществили успешные наступательные действия на Харьковщине. Заместитель командира бригады сообщил о «хороших новостях» и подтвердил успех операции в зоне их ответственности.
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады провели успешные наступательные действия в зоне своей ответственности в Харьковской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал бригады.
Детали
Где-то на Харьковщине. Первые кадры из наступления в полном разгаре. Детали позже. Ждите хороших новостей от Третьей штурмовой
Ворог з різних напрямків намагається штурмувати позиції Сил оборони у Вовчанську - ОТУ "Харків"22 августа 2024, 06:50 • 18127 просмотров
Дополнение
Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале добавил, что есть «хорошие новости».
По его словам, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой на Харьковщине были проведены успешные наступательные действия.
Напомним,
The Telegraph сообщает о возможном контрнаступлении ВСУ в 2025 году. Факторы включают успехи в Курске, развертывание новых бригад и уничтожение Черноморского флота РФ.