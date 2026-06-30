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Жара до 38° и дожди с грозами - прогноз погоды на 30 июня

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

30 июня в Украине переменная облачность, на востоке и юге местами дожди с грозами. Температура днем 29-34°, на западе сильная жара до 38°.

Жара до 38° и дожди с грозами - прогноз погоды на 30 июня

В Украине 30 июня местами сохранится сильная жара до 38 градусов со знаком плюс, а кое-где пройдут дожди с грозами, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По данным синоптиков, сегодня переменная облачность.

Ночью в восточных областях, днем в южной части местами кратковременный дождь, гроза; днем в Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-23°, днем 29-34°, на западе и юго-западе страны сильная жара 35-38°; в восточных областях ночью 15-20°, днем 24-29°.

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Юлия Шрамко

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