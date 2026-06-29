Европу и США накрыла рекордная жара - во Франции тысяча смертей, в Италии и на Балканах горят леса

Европа продолжает страдать от масштабной волны жары, которая уже привела к более чем тысяче дополнительных смертей во Франции, масштабным лесным пожарам на Балканах и перебоям в работе инфраструктуры. В то же время опасные температуры охватили и значительную часть США накануне празднования Дня независимости, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным французского агентства общественного здоровья, с начала аномальной жары в стране зафиксировали около 1 000 дополнительных смертей, связанных с высокими температурами. Чаще всего жертвами жары становились пожилые люди.

Французские СМИ сообщают, что похоронные бюро Парижа и пригородов работают с чрезвычайной нагрузкой из-за резкого увеличения числа умерших.

Ученые подчеркивают, что такая волна жары была бы "практически невозможной" без изменений климата, вызванных деятельностью человека. По их оценкам, нынешние рекордно высокие ночные температуры стали примерно в 100 раз более вероятными, чем это было всего два десятилетия назад.

Не менее сложной остается ситуация в странах Балканского региона. В Хорватии синоптики объявили наивысший, красный уровень опасности для столицы Загреба, а также популярных туристических городов Сплит и Дубровник.

Тем временем десятки пожарных при поддержке четырех самолетов продолжают тушить масштабный лесной пожар на острове Вис в Адриатическом море.

В Сербии температура воздуха в понедельник может достигнуть 39 градусов, тогда как в Албании спасателям удалось локализовать пожар, который уничтожил значительные площади кустарников и оливковых рощ возле села Клос.

В Италии красный уровень опасности из-за жары действует сразу в 22 городах – от Больцано на севере страны до Палермо на Сицилии.

Во время воскресной молитвы в Ватикане паломники спасались от солнца с помощью зонтиков и вееров, пока Папа Римский Лев XIV обращался к верующим с балкона базилики Святого Петра.

В то же время волна жары распространилась и на Соединенные Штаты. Национальная метеорологическая служба США предупредила об опасных температурах в центральных и восточных штатах накануне празднования 250-летия Декларации независимости 4 июля.

Синоптики отмечают, что сочетание высокой дневной температуры и отсутствия ночного похолодания значительно повышает риск тепловых ударов и других заболеваний, особенно среди пожилых людей и тех, кто не имеет доступа к кондиционированию.

По информации Reuters, жара, которая длится в Европе с 20 июня, уже установила ряд рекордов для начала лета, привела к перебоям в работе энергетической инфраструктуры, повреждению транспортной сети и существенно увеличила нагрузку на системы здравоохранения. При этом синоптики предупреждают, что после кратковременного ослабления температуры в Западной Европе уже на следующей неделе жара может снова усилиться.

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