Ужасы отпуска на природе: врачи рассказали, как не попасть в лапы клещей

Как уберечь себя от укуса и что делать, если клещ все же укусил, рассказал в комментарии УНН заведующий консультативно-информационного отдела “1583” Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Александр Комашко.

“Начинается сезон клещей. Сейчас все поедут отдыхать на майские праздники на природу. Опасность заключается в том, что клещи являются переносчиками клещевого энцефалита, а также болезни Лайма. Для болезни Лайма очень характерный симптом — это покраснение в виде кольцевой эритемы — не просто пятно, а само кольцо. Это является очень характерным признаком”, — отметил эксперт.

Клещевой энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, которое может привести к инвалидности, а в отдельных случаях — к смерти, а болезнь Лайма — природно-очаговая инфекционная болезнь, характеризующаяся преимущественным поражением кожи в виде мигрирующей эритемы, а также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

“Если вы на праздники выезжаете за город, то желательно взять с собой средства от клещей и насекомых, также, по возможности, одеть плотную одежду, которая плотно прилегает к телу и не позволяет клещам попасть на поверхность кожи. Кроме того, следует обязательно готовить место отдыха: участок желательно расчистить, а траву — смять”, - советует врач.

Отдыхая на чистом, опрятном месте, и соблюдая технику безопасности — шанс “поймать” клеща минимален. Однако он есть, и в таких случаях, отмечает Комашко, лучше обратиться к специалисту.

“Если все же укусил клещ, а вы на природе и не имеете возможности обратиться в травмпункт, то его можно удалить самостоятельно. Есть несколько способов. Можно использовать "петельку“ — набросить ниточную петлю на самого клеща, круговыми движениями попытаться вытащить так, чтобы не осталась его частичка в ране. Место укуса необходимо обработать антисептиком, который, кстати, должен быть в аптечке при выезде на природу, и наблюдать в течение недели-двух за возможным повышением температуры или сыпью. Если появились высыпания — необходимо обратиться к врачу-инфекционисту", - отметил он.

По словам медика, в травмпункты по этим вопросам обращаются регулярно — там врачи аккуратно достают клещей, не оставляя частей в ране, чтобы в дальнейшем избежать воспаления.

“Существует такое мнение, что клещей можно удалить с помощью масла, они от него задыхаются. Однако, как правило, даже по опыту могу сказать, что оно не помогает. Я общался с травматологи в травмпунктах, они говорят, что это — неэффективно. Эффективнее — круговые движения, или даже есть такая интересная методика: берут ушной валик, и аккуратно водят вокруг клеща, аккуратно его развальцовывают, после чего он фактически ослабляет свою хватку и сам понемногу выходит из раны. В интернете даже есть видеоуроки по данной методике”, - добавил он.

Сейчас, по словам врачей, обращений из-за укусов клещей еще не фиксировали.

“Возможно, были единичные случаи, но они единичны, поэтому врачи, как правило, не акцентируют на этом внимание. Количество случаев, скорее всего, возрастет после майских праздников или во время них”, — отметил Комашко.

Как сообщал УНН, ежегодно в Украине диагностируется до 1500 случаев болезни Лайма, которую переносят клещи.