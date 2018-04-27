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Жахи відпустки на природі: лікарі розповіли, як не потрапити до лап кліщів

Київ • УНН

 • 43142 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Травневі свята в Україні, які цьогоріч розпочнуться 28 квітня і триватимуть чотири дні, можуть завершитись вдало не для всіх відпочиваючих. Той, хто вже запланував невеличку відпустку на природі, має добре підготуватись до загроз, які несе в собі ліс, а також до їхніх наслідків. Радість відпочинку легко може зруйнувати один з найменших мешканців лісу – кліщ, який, попри невеликий розмір, може нести смертельну загрозу для життя людини.

Жахи відпустки на природі: лікарі розповіли, як не потрапити до лап кліщів

Як уберегти себе від укусу і що робити, якщо кліщ все ж вкусив, розповів в коментарі УНН завідувач консультативно-інформаційного відділу "1583" Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Олександр Комашко.

“Починається сезон кліщів. Зараз всі поїдуть відпочивати на травневі свята на природу. Небезпека полягає в тому, що кліщі є переносниками кліщового енцефаліту, а також хвороби Лайма. Для хвороби Лайма дуже характерний симптом — це почервоніння у вигляді кільцевої еритеми — не просто пляма, а саме кільце. Це є дуже характерною ознакою”, — зазначив експерт.

Кліщовий енцефаліт — це гостре інфекційне вірусне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке може привести до інвалідності, а в окремих випадках — аж до смерті, а хвороба Лайма — природно-осередкова інфекційна хвороба, що характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату і серця.

“Якщо ви на свята виїжджаєте за місто, то бажано взяти з собою засоби від кліщів та комах, також, по можливості, одягти цупкий одяг, який щільно прилягає до тіла і не дозволяє кліщам потрапити на поверхню шкіри. Крім того, слід обов’язково готувати місце відпочинку: ділянку бажано розчистити, а траву - зім'яти”, - радить лікар.

Відпочиваючи на чистому, охайному місці, і дотримуючись техніку безпеки — шанс "піймати" кліща мінімальний. Проте він є, і в таких випадках, зазначає Комашко, краще звернутись до спеціаліста.

“Якщо все ж таки вкусив кліщ, а ви на природі і не має можливості звернутись до травмпункту, то його можна видалити самостійно. Є кілька способів. Можна використовувати "петельку“ - накинути ниткову петлю на самого кліща, круговими рухами спробувати його витягнути так, щоб не залишилась його частинка у рані. Місце звичайно необхідно обробити антисептиком, який, до речі, має бути в аптечці при виїзді на природу, і спостерігати протягом тижня-двох за можливим підвищенням температури або висипами. Якщо з’явились висипи — необхідно звернутись до лікаря-інфекціоніста”, — зазначив він.

За словами медика, у травмпункти з цих питань звертаються регулярно — там лікарі акуратно дістають кліщів, не залишаючи частин у рані, щоб у подальшому уникнути запалення.

“Існує така думка, що кліщів можна видалити за допомогою масла, що вони від нього задихаються. Проте, як правило, навіть з досвіду можу сказати, що воно не допомагає. Я спілкувався з травматологами в травмпунктах, вони кажуть, що це — неефективно. Ефективніше — кругові рухи, або навіть є така цікава методика: беруть вушний валик, і акуратно водять навколо кліща, акуратно його розвальцьовують, після чого він фактично ослаблює свою хватку і сам потроху виходить з рани. В інтернеті навіть є відеоуроки з даної методики”, — додав він.

Наразі, за словами лікарів, звернень через укуси кліщів ще не фіксували.

"Можливо, були поодинокі випадки, але вони поодинокі, тому лікарі, як правило, не акцентують на цьому увагу. Кількість випадків, скоріш за все, зросте після травневих свят або під час них”, — зазначив Комашко.

Як повідомляв УНН, щороку в Україні діагностується до 1500 випадків хвороби Лайма, яку переносять кліщі.

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