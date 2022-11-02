Ужасы рашистских пыточных и растяжки на кладбищах: правоохранитель о ликвидации последствий оккупации Киевщины

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Киевская область деоккупирована в апреле, однако ужасные находки простые жители и правоохранители продолжают обнаруживать и сегодня. В области все еще продолжаются работы по эксгумации тел убитых. На сегодня обнаружено 1367 тел гражданских, 200 тел остаются неопознанными. 384 человека считаются пропавшими без вести.

УНН поговорил с начальником областной полиции Андреем Небытовым о последствиях российской оккупации.

- Какое самое массовое захоронение обнаружено на Киевщине?

На Киевщине было обнаружено 116 тел вблизи Андреевской церкви в Буче, 70 из них – погибли от насильственной смерти.

- Сколько всего сотрудников Национальной полиции на Киевщине задействовано в процедуре эксгумации?

Задействованы все следователи оперативной группы, которые находятся на дежурстве. Поэтому можно сказать, что это 100% от личного состава, в зависимости от дежурства.

- Последствия этого преступления масштабные. Помогают ли нам зарубежные коллеги, возможно прибывают какие-то специалисты из-за рубежа, если да, то откуда и в каком количестве?

На Киевщине, по приглашению Генерального прокурора, работали французские криминалисты, которые принимали участие в отборе материалов. И это важно, чтобы именно французы или другие международные партнеры видели собственными глазами, что произошло, какой ужас и какие преступления совершила российская федерация. Работают 42 специалиста из международного уголовного суда. Их дельные советы дают нам возможность зафиксировать без ошибок преступления армии рф, чтобы в дальнейшем они рассматривались Международным уголовным судом или отдельным специальным трибуналом по преступлениям россии в Украине. И, конечно же, работают миссии ООН, ОБСЕ и других международных организаций и структур. Они не на бумажке читают об этих ужасных преступлениях, а видят все собственными глазами.

- Мы также наблюдали животную ярость, которая проявлялась в застенках на Киевщине. Сколько таких пыточных было найдено и, по вашему мнению, сколько людей прошли через них?

Людей прошло очень много, пыточные были везде, где располагалась армия рф. Как известно, в Буче оккупанты захватили детский лагерь “Лучистый” и там мы в первые дни нашли 5 убитых людей. Подчеркиваю, 5 гражданских мужчин, которые имели гражданские профессии. Мы видели, что сначала их долгое время пытали, а потом уже поставили на колени и каждому из них выстрелили в висок. Ужасная смерть, ужасные последние дни жизни, но это армия рф. Это контрактники, люди-насильники, убийцы, жестокие палачи, которые, к сожалению, в составе армии приехали на нашу землю. Разговаривая с людьми, которые прошли эти застенки, я задавал всем один вопрос: “Когда вас пытали кто-нибудь из российских солдат пытался остановить это бессмысленное издевательство над человеком - когда ломали руку или палец, или, например, когда деревянный кол вставляли в рану расколотого черепа и начинали расшатывать черепную коробку? Кто-то это останавливал?”. Ни разу от потерпевших я не услышал (утвердительного ответа – ред.). То есть, это сознательное замалчивание, или все они рождены, чтобы совершать насилие.

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- На Киевщине продолжают разминировать деоккупированные территории. Спасатели и полиция неоднократно сообщали, что оккупанты оставляли взрывчатку в самых неожиданных местах. О каких знаете вы?

В Ирпене и Буче оставляли в холодильниках и микроволновых печах, а еще закладывали под двери. То есть, минировались сознательно гражданские места... И на одном из кладбищ мы сняли 9 растяжек. То есть, человек сознательно минировал все это, делал эти растяжки для того, чтобы гражданские люди пострадали уже после деоккупации указанного региона. Поэтому еще раз подчеркиваю: грибники и те, кто любит посещать лес, пожалуйста, будьте осторожны. Лучше посещать те леса, которые не были под оккупацией.