Жахи рашистських катівень та розтяжки на кладовищах: правоохоронець про ліквідацію наслідків окупації Київщини

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Київська область деокупована у квітні, однак жахливі знахідки прості мешканці та правоохоронці продовжують виявляти і сьогодні. В області все ще тривають роботи з ексгумації тіл вбитих. На сьогодні виявлено 1367 тіл цивільних, 200 тіл залишаються неопізнаними. 384 людини вважаються зниклими безвісти.

УНН поговорив з начальником обласної поліції Андрієм Нєбитовим про наслідки російської окупації.

- Яке наймасовіше поховання виявлено на Київщині?

На Київщині було виявлено 116 тіл поблизу Андріївської церкви в Бучі, 70 з них –загинули від насильницької смерті.

- Скільки загалом співробітників Національної поліції на Київщині задіяно до процедури ексгумації?

Задіяні всі слідчі оперативної групи, які перебувають на чергуванні. Тому можна сказати, що це 100% від особового складу, в залежності від чергування.

- Наслідки цього злочину величезні. Чи допомагають нам закордонні колеги, можливо прибувають якісь спеціалісти з-за кордону, якщо так, то звідки і в якій кількості?

На Київщині, на запрошення Генерального прокурора, працювали французькі криміналісти, які приймали участь у відборі матеріалів. І це важливо, щоб саме французи або інші міжнародні партнери бачили на власні очі, що відбулося, який жах і які злочини вчинила російська федерація. Працюють 42 фахівці з міжнародного кримінального суду. Їх слушні поради дають нам змогу зафіксувати без помилок злочини армії рф, щоб в подальшому вони розглядалися Міжнародним кримінальним судом або окремим спеціальним трибуналом по злочинам росії в Україні. І, звісно ж, працюють місії ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій і структур. Вони не на папірці читають про ці жахливі злочини, а бачать все на власні очі.

- Ми також спостерігали тваринну лють, яка виявлялася в катівнях на Київщині. Скільки таких було знайдено і, на вашу думку, скільки людей пройшли через них?

Людей пройшло дуже багато, катівні були всюди, де розташовувалася армія рф. Як відомо, у Бучі окупанти захопили дитячий табір “Променистий” і там ми в перші дні знайшли 5 вбитих людей. Наголошую, 5 цивільних чоловіків, які мали цивільні професії. Ми бачили, що спочатку їх тривалий час катували, а далі вже поставили на коліна і кожному з них вистрелили в скроню. Жахлива смерть, жахливі останні дні життя, але це є армія рф. Це контрактники, люди-насильники, вбивці, жорстокі кати, які, на жаль, у складі армії приїхали на нашу землю. Розмовляючи з людьми, які пройшли ці катівні, я ставив усім одне запитання: “Коли вас катували будь-хто із російських солдатів намагався зупинити це безглузде знущання з людини - коли ламали руку або палець, або, наприклад, коли дерев’яний кілок вставляли в рану розколотого черепа і починали розхитувати черепну коробку? Хтось це зупиняв?”. Жодного разу від потерпілих я не почув (ствердної відповіді – ред.). Тобто, це свідоме замовчування, або всі вони природжені, щоб чинити насилля.

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- На Київщині продовжують розміновувати деокуповані території. Рятувальники та поліція неодноразово повідомляли, що окупанти залишали у вибухівку в найнеочікуваніших місцях. Про які знаєте ви?

В Ірпені та Бучі залишали у холодильниках і мікрохвильових печах, а ще закладали під двері. Тобто, мінувалися свідомо цивільні місця... І на одному з кладовищ ми зняли 9 розтяжок. Тобто, людина свідомо мінувала все це, робила ці розтяжки для того, щоб цивільні люди постраждали вже після деокупації вказаного регіону. Тому ще раз наголошую: грибники та й ті, хто любить відвідувати ліс, будь ласка, будьте обережні. Краще відвідувати ті ліси, які не були під окупацією.