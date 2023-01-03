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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Хищение миллионов на экспорте зерна: правоохранители провели 30 обысков на таможне

Киев • УНН

 • 644039 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с СБУ провели 30 обысков в административных помещениях Государственной таможенной службы Украины, Одесской таможни и таможенных постах «Черноморск-порт», «Южный порт», «Одесса-порт» ГТС и по месту жительства должностных лиц Гостаможслужбы, передает УНН со ссылкой на БЭБ.

Хищение миллионов на экспорте зерна: правоохранители провели 30 обысков на таможне

Детали

По результатам обысков изъяты черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, подтверждающие таможенное оформление и отправку зерновых культур. Также изъяты документы, которые могут свидетельствовать об осведомленности должностных лиц относительно предприятий с признаками рискованности среди экспортеров зерна.

Обыски проводились в рамках расследования масштабной схемы по уклонению от уплаты налога в особо крупных размерах при экспорте зерна. Детективы БЭБ установили причастность к схемному экспорту более 370 частных субъектов хозяйствования и работников Гостаможслужбы.

По данным БЭБ, предприниматели скупали зерновые у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. В дальнейшем продукцию перепродавали через несколько компаний с признаками рискованности и после этого отправляли на экспорт. В частности предприниматели, в период августа-сентября 2022 года, вывезли более 1 млн тонн зерновых сомнительного происхождения через мощности зерновых терминалов в Черноморском, Южном и Одесском портах.

Общие ориентировочные убытки за 2022 год, при условии недекларирования дохода от упомянутых экспортных операций в виде неуплаты налогов, аналитики БЭБ оценивают в 5,2 млрд грн.

"Служащие Гостаможслужбы проигнорировали информацию об операциях рисковых СХД, которая предоставлялась в письмах БЭБ и ГНС. Осознавая коррупционную составляющую по прикрытию незаконной деятельности, таможенники способствовали проведению экспортных операций зерновой продукции за пределы территории Украины. Это в дальнейшем повлекло убытки государственному бюджету в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Добавим

Сейчас сотрудники БЭБ анализируют деятельность рисковых субъектов хозяйствования, от которых осуществлялось документальное оформление зерновых культур, устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности и должностных лиц ГТС, способствовавших вывозу зерновых культур предприятиями. Принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности и возмещению нанесенного государству ущерба.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Напомним

Недавно БЭБ разоблачило конвертцентр криптовалют, изъято 152 млн грн.

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