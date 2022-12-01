"Зерновая инициатива": из портов Одессы вышли суда со 126 тыс. тонн агропродукции

Детали

Сегодня из портов Большой Одессы вышел караван из 3-х судов, которые доставят 126 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер GOLDEN ARSENAL с 27 тыс. тонн пшеницы для Алжира, страдающего продовольственным кризисом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время International Summit on Food Security сообщил, что "зерновая инициатива" до сих пор не работает по полной, ведь россия пытается затянуть движение судов. Очередь в Босфоре составляет сегодня более 80 кораблей.