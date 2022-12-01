"Зернова ініціатива": з портів Одеси вийшли судна зі 126 тис. тоннами агропродукції

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Сьогодні з портів Великої Одеси вийшов караван з 3-х суден, які доставлять 126 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер GOLDEN ARSENAL з 27 тис. тонн пшениці для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи.

Нагадаємо

Президент України Володимира Зеленського під час International Summit on Food Security повідомив, що "зернова ініціатива" досі не працює на повну, адже росія намагається затягнути рух суден. Черга у Босфорі складає на сьогодні понад 80 кораблів.