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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49083 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Зернова ініціатива": з портів Одеси вийшли судна зі 126 тис. тоннами агропродукції

"Зернова ініціатива": з портів Одеси вийшли судна зі 126 тис. тоннами агропродукції

Київ • УНН

 • 739597 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна, попри складнощі, і надалі протидіє світовій продовольчій кризі. Сьогодні з портів Великої Одеси було відправлено 3 судна із 126 тис. тонн продовольства. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні з портів Великої Одеси вийшов караван з 3-х суден, які доставлять 126 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер GOLDEN ARSENAL з 27 тис. тонн пшениці для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи.

Нагадаємо

Президент України Володимира Зеленського під час International Summit on Food Security повідомив, що "зернова ініціатива" досі не працює на повну, адже росія намагається затягнути рух суден. Черга у Босфорі складає на сьогодні понад 80 кораблів.

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