Зеркаль: есть риск, что распространение требований ЕС на "Северный поток-2" сделает РФ еще более агрессивной

Принятие изменений (в газовой директивы ЕС - ред.) само по себе не снимает безопасности рисков "Северного потока-2", - отметила Зеркаль.



По ее словам, Россия продемонстрировала очень агрессивную реакцию на попытки регулировать проект.



"Вплоть до того, что "достроим "Северный поток" и разберемся с Украиной". Теперь это четкое лозунг российской пропаганды. Есть риск того, что распространение требований ЕС на "Северный поток-2" сделает поведение РФ еще более агрессивным. Это требует усиления давления на Россию, включая возможные санкции", - подчеркнула замминистра.



Она добавила, что "Северный поток-2" не имеет политических привилегий и должно быть строго оценен со всех сторон - регуляторного, экономического и безопасности.



Напомним, ранее представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии предварительно согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС. Впереди - только формальные голосования.