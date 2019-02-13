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Зеркаль: есть риск, что распространение требований ЕС на "Северный поток-2" сделает РФ еще более агрессивной

Зеркаль: есть риск, что распространение требований ЕС на "Северный поток-2" сделает РФ еще более агрессивной

Киев  •  УНН

 • 8557 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Существует риск, что распространение изменений в газовой директиве ЕС на "Северный поток-2" сделает поведение России в отношении Украины еще более агрессивным. Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль, передает УНН.

Принятие изменений (в газовой директивы ЕС - ред.) само по себе не снимает безопасности рисков "Северного потока-2", - отметила Зеркаль.

По ее словам, Россия продемонстрировала очень агрессивную реакцию на попытки регулировать проект.

"Вплоть до того, что "достроим "Северный поток" и разберемся с Украиной". Теперь это четкое лозунг российской пропаганды. Есть риск того, что распространение требований ЕС на "Северный поток-2" сделает поведение РФ еще более агрессивным. Это требует усиления давления на Россию, включая возможные санкции", - подчеркнула замминистра.

Она добавила, что "Северный поток-2" не имеет политических привилегий и должно быть строго оценен со всех сторон - регуляторного, экономического и безопасности.

Напомним, ранее представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии предварительно согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС. Впереди - только формальные голосования.

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