Зеркаль: є ризик, що поширення вимог ЄС на "Північний потік-2" зробить РФ ще агресивнішою

Ухвалення змін (до газової директиви ЄС – ред.) саме по собі не знімає безпекових ризиків "Північного потоку-2", - наголосила Зеркаль.



За її словами, Росія продемонструвала дуже агресивну реакцію на спроби регулювати проект.



"Аж до того, що "добудуємо "Північний потік" і розберемося з Україною". Тепер це чітке гасло російської пропаганди. Є ризик того, що поширення вимог ЄС на "Північний потік-2" зробить поведінку РФ ще агресивнішою. Це вимагає посилення тиску на Росію, включно з можливими санкціями", - підкреслила заступник міністра.



Вона додала, що "Північний потік-2" не має політичних привілеїв і має бути суворо оцінений з усіх боків - регуляторного, економічного і безпекового.



Нагадаємо, раніше представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії попередньо погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Попереду – лише формальні голосування.