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Зеркаль: є ризик, що поширення вимог ЄС на "Північний потік-2" зробить РФ ще агресивнішою

Зеркаль: є ризик, що поширення вимог ЄС на "Північний потік-2" зробить РФ ще агресивнішою

Київ • УНН

 • 8559 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Існує ризик, що поширення змін до газової директиви ЄС на "Північний потік-2" зробить поведінку Росії стосовно України ще агресивнішою. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль, передає УНН.

Ухвалення змін (до газової директиви ЄС – ред.) саме по собі не знімає безпекових ризиків "Північного потоку-2", - наголосила Зеркаль.

За її словами, Росія продемонструвала дуже агресивну реакцію на спроби регулювати проект.

"Аж до того, що "добудуємо "Північний потік" і розберемося з Україною". Тепер це чітке гасло російської пропаганди. Є ризик того, що поширення вимог ЄС на "Північний потік-2" зробить поведінку РФ ще агресивнішою. Це вимагає посилення тиску на Росію, включно з можливими санкціями", - підкреслила заступник міністра.

Вона додала, що "Північний потік-2" не має політичних привілеїв і має бути суворо оцінений з усіх боків - регуляторного, економічного і безпекового.

Нагадаємо, раніше представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії попередньо погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Попереду – лише формальні голосування.

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