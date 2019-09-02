Зеркаль и новоназначенный посол Нидерландов обсудили отношения между странами

“Сотрудничество между Украиной и Нидерландами в расследовании сбивания самолета МН17 является иллюстрацией добрых и плодотворных отношений между обеими странами”, — говорится в сообщении.

Собеседники констатировали важность продолжения тесного взаимодействия между странами с целью привлечения всех виновных в совершении этого преступления к ответственности, как в рамках уголовного процесса, так и в международных судебных учреждениях.

“Елена Зеркаль подчеркнула важность продолжения Нидерландами оказания практической помощи в осуществлении реформ и политической поддержки нашем государстве на международном уровне. Посол Йоханнес де Мол подчеркнул, что существенный прогресс Украины в реализации реформ создает прочное основание для наращивания экономического сотрудничества между Украиной и Нидерландами”, — говорится в сообщении.

Напомним, по делу о трагедии рейса МН17 в 2014 году проступает все больше аналогий с кейсом по взрыву на борту лайнера над шотландским городом Локерби в декабре 1988 года.