Зеркаль та новопризначений посол Нідерландів обговорили відносини між країнами

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Співпраця між Україною та Нідерландами в розслідуванні збиття літака МН17 є ілюстрацією добрих та плідних відносин між обома країнами. Про це на зустрічі 30 серпня повідомили Заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та новопризначений Посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.