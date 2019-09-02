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Зеркаль та новопризначений посол Нідерландів обговорили відносини між країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Співпраця між Україною та Нідерландами в розслідуванні збиття літака МН17 є ілюстрацією добрих та плідних відносин між обома країнами. Про це на зустрічі 30 серпня повідомили Заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та новопризначений Посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

“Співпраця між Україною та Нідерландами в розслідуванні збиття літака МН17 є ілюстрацією добрих та плідних відносин між обома країнами”, — йдеться в повідомленні.

Співрозмовники констатували важливість продовження тісної взаємодії між країнами з метою притягнення всіх винних у скоєнні цього злочину до відповідальності, як в рамках кримінального процесу, так і в міжнародних судових інституціях.

“Олена Зеркаль підкреслила важливість продовження Нідерландами надання практичної допомоги у здійсненні реформ та політичної підтримки нашій державі на міжнародному рівні. Посол Йоганнес де Мол наголосив, що суттєвий прогрес України у реалізації реформ створює міцне підгрунтя для нарощення економічної співпраці між Україною та Нідерландами”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у справі щодо трагедії рейсу МН17 у 2014 році проступає все більше аналогій з кейсом щодо вибуху на борту лайнера над шотландським містом Локербі в грудні 1988 року.

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