Землетрясение магнитудой 6,7 всколыхнуло часть Индонезии и привело к разрушениям

Землетрясение магнитудой 6,7 балла всколыхнуло во вторник часть острова Сулавеси в центральной Индонезии, причинив разрушения и напугав жителей города, опустошенного землетрясением и цунами восемь лет назад, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Сильные толчки заставили людей бежать на открытые пространства в Палу и его окрестностях, городе с населением около 400 000 человек, столице провинции Центральный Сулавеси. Несколько больниц эвакуировали пациентов, некоторых из которых на капельницах, на улицу в качестве меры предосторожности.

На кадрах из этого района видны сильно поврежденные здания с частично обрушившимися крышами, разрушенными стенами и обломками, разбросанными по улицам. Информации о жертвах сразу не поступало.

"Мы эвакуировали всех гостей из отеля, включая нескольких гостей, которые оставались в своих номерах", — сказал Эффенди Натали, генеральный менеджер четырехзвездочного отеля в Палу.

"Все запаниковали, что является естественной реакцией во время землетрясения, но все в безопасности", — сказал Натали, добавив, что отель получил лишь незначительные повреждения.

Эпицентр первого землетрясения находился в 43 километрах к востоку-юго-востоку от Палу, и, по данным Геологической службы США, его глубина составляла около 10 километров. За землетрясением последовало несколько афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 5,2.

Люди также эвакуировались из прибрежных районов в качестве меры предосторожности на случай, если землетрясение вызовет цунами. Индонезийское метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство заявило, что опасности цунами нет, но предупредило о возможности продолжения афтершоков.

"Землетрясение было чрезвычайно сильным, — сказал житель Палу Мухтар Ахмад. — Мы до сих пор травмированы предыдущим землетрясением, поэтому мы решили остаться на улице, так как боимся, что афтершоки могут продолжиться".

Дополнение

Индонезия пересекается несколькими сейсмическими разломами, и землетрясения и вулканическая активность здесь являются обычным явлением.

Многих жителей Сулавеси преследуют воспоминания о землетрясении магнитудой 7,5, опустошившем Палу в 2018 году, что вызвало цунами высотой 3 метра и явление, называемое разжижением почвы, при котором почва обрушивается сама в себя. Погибло более 4000 человек, многие из них были погребены под землей, когда целые кварталы были поглощены обрушившейся землей.

В январе 2021 года землетрясение магнитудой 6,2 недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси унесло жизни по меньшей мере 100 человек, тысячи людей несколько дней спали под открытым небом из-за страха перед повторными толчками.